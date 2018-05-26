В Китае наказали около 6 тыс. расточительных чиновников

26 мая 2018 17:37

В апреле около 6 тысяч чиновников в Китае были наказаны за расточительство и незаконное использование бюджетных средств. Об этом сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Росбалт.

Больше всего нарушений относились к получению подарков и денег, а также использованию служебных автомобилей и проведению банкетов.

Масштабная борьба с коррупцией в КНР началась с приходом ко власти Си Цзиньпина в ноябре 2012 года. За пять лет за нарушения были наказаны более 1,5 миллиона членов Коммунистической партии Китая.

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