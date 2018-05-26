В Китае наказали около 6 тыс. расточительных чиновников
26 мая 2018 17:37 84
В апреле около 6 тысяч чиновников в Китае были наказаны за расточительство и незаконное использование бюджетных средств. Об этом сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Росбалт.
Больше всего нарушений относились к получению подарков и денег, а также использованию служебных автомобилей и проведению банкетов.
Масштабная борьба с коррупцией в КНР началась с приходом ко власти Си Цзиньпина в ноябре 2012 года. За пять лет за нарушения были наказаны более 1,5 миллиона членов Коммунистической партии Китая.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!