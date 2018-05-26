Новый авиарейс в Южной Америке оказался самым коротким в мире

26 мая 2018 18:40

Самый короткий международный авиарейс запустили в Южной Америке. Об этом сообщает News18.

Рейс выполняет авиакомпания Aruba Airlines. Он соединит остров Аруба - заморскую территорию Нидерландов - и венесуэльский город Пунто Фиджо, расстояние между которыми составляет 80 километров. Перелет длится восемь минут. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Lenta.ru.

Полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Цены на них начинаются от 200 долларов.

Самый короткий в мире внутренний авиарейс занимает две минуты. Он соединяет аэропорты Уэстрей и Папа-Уэстрей на Оркнейских островах в Шотландии.

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