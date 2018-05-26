Американская делегация едет в Сингапур для подготовки саммита США и КНДР

Команда американской администрации отправится в Сингапур, чтобы подготовить площадку для встречи лидеров США и КНДР, заявила пресс-секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Передовая группа Белого дома отправится в Сингапур, как запланировано, чтобы провести подготовку, если саммит состоится", - сказала она журналистам.

Ранее издание Politico сообщало, что в Сингапур должны вылететь около 30 сотрудников Белого дома и Госдепартамента. Их задача - проработать на месте логистику встречи. По данным журнала, группа должна вылететь туда в воскресенье и эти планы до сих пор остаются в силе.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном планировалась на 12 июня, но два дня назад президент США отменил ее. В письме северокорейскому лидеру он заявил, что не считает нужным проводить саммит из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна.

Под этими заявлениями он имеет в виду критику в адрес вице-президента Майка Пенса, сравнившего КНДР с Ливией и заявившего, что если КНДР не откажется от ядерной программы, то нельзя исключить развития событий по ливийскому сценарию. В Пхеньяне Пенса назвали "политическим болваном" и заявили, что могут заставить США испытать "трагедию, которую они никогда не испытывали и не могли вообразить".

При этом Трамп добавил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем. В северокорейском МИД на это заявили, что готовы провести саммит в любое время и в любом месте.