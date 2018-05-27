Привидение захотело, чтобы его сняли крупным планом - ВИДЕО

Ким Ридер, работающий фитнес-тренером, в свободное время увлекается исследованием паранормальных явлений, посещая для этого разные жутковатые места, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

На сей раз мужчине повезло, ведь он, находясь на старом кладбище, сумел снять нечто таинственное. Ким уверен, что в кадр попало привидение, пожелавшее, чтобы его сняли крупным планом, и для этого резко "бросившееся" в сторону камеры.

А вот мнения зрителей по поводу видеоролика разделились. Кто-то посчитал кадры интересными, другие же порицают Кима за то, что он предлагает вниманию людей такие низкокачественные материалы.

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