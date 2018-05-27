Эрдоган: Россия предоставила Турции скидку на газ

Москва и Анкара достигли соглашения по скидке на поставленный в 2015 и 2016 годах газ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщают турецкие СМИ,

По словам главы государства, предоставленная российской стороной скидка составила чуть более десяти процентов.

"Разница в оплате за эти два года, а именно миллиард долларов, будет возвращена Турции", - сказал Эрдоган, слова которого приводит агентство Anadolu.

В 2016 году "Газпром" отменил скидку турецким компаниям на предоставляемый газ по "Голубому потоку" и Западной ветке. Российская сторона отказалась удовлетворить запрос о возобновлении скидки, после чего Анкара обратилась в Международный арбитраж.

"Голубой поток" - газопровод между Россией и Турцией, проложенный по дну Черного моря. Его общая протяженность составляет более тысячи километров, трубопровод был введен в эксплуатацию в 2002 году.

В конце апреля была завершена укладка первой нитки газопровода "Турецкий поток". Начало строительства второй линии намечено на третий квартал 2018 года.