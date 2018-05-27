Роналду, Рамос и Зидан с семьями праздновали победу в Киеве: яркие кадры церемонии награждения - ФОТО

Мадридский "Реал" - 13-й раз в истории и третий раз подряд завоевал главный еврокубковый трофей. В среду, 26 мая, на "Олимпийском" испанский клуб разобрался с английским "Ливерпулем", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В финальном поединке "Реал" обыграл "Ливерпуль" - 3:1 (Бензема, 51, Бейл, 64, 83 - Мане, 55). "Ливерпуль" побеждал в Лиге чемпионов (Кубке европейских чемпионов) пять раз - в 1997, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. "Реал" побеждал теперь уже 13 раз - в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

В Киев футболисты "Реала" приехали с женами и детьми, которые веселились на поле после церемонии награждения.