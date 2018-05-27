Миллиардер Ричард Брэнсон в 67 лет захотел стать астронавтом

Глава британской компании Virgin Galactic, 67-летний миллиардер Ричард Брэнсон, хочет полететь в космос и стать одним из первых космических туристов, сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что первый полет космического ракетоплана Virgin Galactic SpaceShipTwo, предназначенного для космического туризма, должен состояться в ближайшие несколько месяцев.

Брэнсон, желая продемонстрировать надежность системы, готов проверить ее на себе и стать первым коммерческим пассажиром корабля. Уже сейчас он проходит тренировки в центрифуге, которая симулирует перегрузки, возникающие при старте и посадке космического корабля.

Общее время туристического полета в космос, согласно намерениям Virgin Galactic, должно составить 2,5 часа, из них в невесомости экипаж проведет пять-шесть минут. Стоимость одного билета на корабль составляет 250 тысяч долларов.