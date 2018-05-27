Роналду предложил переименовать Лигу чемпионов в его честь

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду завершил нынешний сезон Лиги чемпионов на первом месте в списке лучших бомбардиров турнира. Португалец принял участие в 13 матчах, забил 15 голов (4 с пенальти) и отдал 3 результативные передачи, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Второе место занял полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах, который в 15 играх сумел забить 11 мячей. На третьей строчке сезон завершил нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино (11).

Роналду пошутил, что главный еврокубковый турнир пора назвать в его честь. Португалец выиграл соревнование в пятый раз.

"Кто стал лучшим бомбардиром? Лига чемпионов должна называться CR7 Champions League", - приводит слова Роналду Marca со ссылкой на испанское телевидение.

Роналду также вновь подчеркнул, что пока не готов говорить о своем будущем.

"Я выскажусь в ближайшие дни. Меня не терзают сомнения, и я счастлив. На следующей неделе все узнаете", - добавил Криштиану.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Ливерпуль" - 3:1 и взял трофей третий раз подряд.