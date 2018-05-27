Грузинские министры заявили о готовности вступления страны в НАТО

Грузинские министры полагают, что страна готова стать членом НАТО и прилагает для достижения этой цели все усилия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Премьер Грузии Георгий Квирикашвили в субботу заявил, что надеется на вступление страны в НАТО к 2021 году.

"Грузия всем показала, насколько она готова сделать следующие шаги. Мы продолжим консультации с нашими партнерами, продолжим осуществлять реформы, что в конечном итоге, надеемся, скоро приведет нас к тому, что называется членство в НАТО", - заявил глава МИД Михаил Джанелидзе журналистам телекомпании "Рустави 2".

Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили считает, что страна уже давно готова взять на себя большую ответственность и стать членом альянса.

"Наша цель, чтобы это произошло как можно скорее. Мы надеемся, что курс реформ и стремление, которое является неотъемлемым в течение многих лет и имеет большую поддержку общества, даст результаты именно с точки зрения интеграции", - заявила госминистр журналистам.

По данным ТВ "Рустави 2", министр здравоохранения Давид Сергеенко сообщил, что "двери НАТО открыты, и страна, в свою очередь, делает все в этом направлении".