В парке развлечений в Германии произошел пожар
27 мая 2018 09:14 53
На юго-западе Германии на территории парка развлечений Europa-Park произошел пожар. Об этом сообщается в твиттере парка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Тематическая часть парка "Скандинавия" закрыта, на месте происшествия работают экстренные службы", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
В свою очередь полиция немецкого города Оффенбург в твиттере заявила о локализации пожара.
Как отмечается, работы по тушению пожара все еще продолжаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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