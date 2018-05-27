В парке развлечений в Германии произошел пожар

27 мая 2018 09:14

На юго-западе Германии на территории парка развлечений Europa-Park произошел пожар. Об этом сообщается в твиттере парка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Тематическая часть парка "Скандинавия" закрыта, на месте происшествия работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В свою очередь полиция немецкого города Оффенбург в твиттере заявила о локализации пожара.

Как отмечается, работы по тушению пожара все еще продолжаются.

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