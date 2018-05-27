Молния сожгла автобус в Греции

Молния ударила в междугородний автобус на севере Греции, он сгорел целиком. Об этом сообщает портал e-evros.gr, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел днем 26 мая у деревни Монастираки. В автобус, следовавший из Александруполиса в Орестиаду, ударила молния, после чего тот сразу загорелся.

Водитель сразу вывел всех пассажиров из салона, благодаря чему никто из них не пострадал.

На место прибыла бригада из 18 пожарных. Тем не менее, как видно на снимках, транспортное средство сгорело полностью.