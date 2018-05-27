«Газпром» договорился с Турцией о продлении «Турецкого потока» до ЕС

"Газпром" и Турция подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок в ЕС. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в "Газету.Ru", передает Day.Az.

Также отмечается, что "Газпром" и турецкая компания Botas договорились об основных условиях и параметрах строительства этого участка.

"Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которая будет создана на паритетной основе", - говорится в сообщении.

Помимо этого, российская и турецкая компании во внесудебном порядке урегулировали арбитражный спор. Он касался поставок российского газа турецким потребителям.