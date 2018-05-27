Бутылка с надписью «Эбола» вызвала панику на испанском курорте - ФОТО

Бутылка с темно-красной жидкостью и надписью "Эбола" вызвала панику у жителей многоквартирного дома в испанском городе Пальма, остров Мальорка. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, вечером 25 мая местный житель обнаружил подозрительный сосуд на почтовом ящике в доме. После этого он вызвал экстренные службы.

Прибывшие сотрудники служб оцепили район, изъяли бутылку и доставили в больницу. Бумажка, приклеенная к сосуду, гласила, что внутри содержится "РНК вируса Эбола".

К настоящему моменту неизвестно, что именно находилось внутри бутылки, однако, предположительно, это была чья-то неудачная шутка, пишет газета. Полиция намерена опросить жильцов дома.