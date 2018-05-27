Американский город накрыло облако смога из человеческих останков

27 мая 2018 09:53

Инцидент в американском крематории привел к тому, что над калифорнийским городом Нзшнел-Сити появилось облако пепла из человеческих останков. Об этом сообщил информационный портал ABC 7, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Капитан пожарной бригады Брайан Кребс (Brian Krebs) объяснил, что в момент запуска дверца печи крематория была закрыта не до конца, из-за чего дым заполонил все здание, а затем вырвался из открытых дверей помещения.

Из-за дыма также была активирована автоматическая система пожаротушения здания. Вода, смешавшаяся с дымом, создала неприятный запах, который распространился по ближайшим районам, а облако зловонного пара поднялось над городом.

Пожарные отметили, что пока сложно сказать, как именно смог повлияет на здоровье вдохнувших его людей. Производители печей для крематориев поспешили заверить, что зловонный дым был "всего лишь водяным паром".

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