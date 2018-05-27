В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло на юго-западе Ирана, сообщает агентство IRNA.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, толчки были зарегистрированы в городе Мианруд провинции Хузестан в 06:09 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается.