Украинцы создали два десятка криптовалют и заработали 100 млн долларов

Пока в Украине активно развивается блокчейн, компании украинского происхождения за 2017-2018 годы создали 25 разных криптовалют, за счет размещения которых было привлечено более 100 млн долларов. Об этом пишет FinClub, ссылаясь на данные экспертов BRDO, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Всего с 2009 года, то есть с момента создания Bitcoin, по 2018 год в мире было создано 1800 видов криптовалют.

При этом Украина входит в ТОП-10 стран по количеству пользователей криптовалют, а среди собственников минимум 42 государственных служащих.