Англичанин нашел в коробке с хлопьями огромную змею - ФОТО

Англичанин из города Шеффилд, графство Йоркшир, хотел позавтракать хлопьями, но обнаружил в коробке из-под них змею, длинна которой достигала метра, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Мужчина достал упаковку сухого завтрака из шкафа и поставил на столешницу, когда из нее неожиданно выползла змея длиной около метра. Перепуганная рептилия спряталась в посудомоечную машину, а британец обратился в общество защиты животных.

"Думаю, он хотел позавтракать кукурузными хлопьями, а не маисовым полозом", - пошутила прибывшая на место сотрудница общества Кэти Хэтхерингтон (Katie Hetherington). Она выудила змею из посудомоечной машины и доставила к специалистам.

Те определили вид рептилии и предположили, что экзотическое животное сбежало от владельца, которого общество теперь пытается найти.

Маисовый полоз - неядовитая змея, обитающая преимущественно на кукурузных полях, лесных полянах и заброшенных зданиях на юго-востоке США. Считается одной из самых популярных рептилий для разведения, так как неприхотлива и хорошо переносит неволю.