В Британии выделили средства на выборы в Европарламент после Brexit

Правительство Великобритании выделило избирательной комиссии 829 тысяч фунтов стерлингов на "деятельность, связанную с выборами в Европарламент в 2019 году", сообщает издание Telegraph.

Выборы в Европарламент назначены на период между 23 и 26 мая, при этом Британия должна покинуть Евросоюз 29 марта. Как пишет издание, из-за этого евроскептики опасаются, что правительство планирует сохранить членство страны в ЕС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Комиссия заявила, что эти средства выделяются в качестве "меры предосторожности, чтобы у нас были необходимые средства для выполнения своих функций на выборах в Европарламент в маловероятном случае, если мы продолжим их выполнять".

По заявлениям комиссии, средства помогут ей выполнять свои уставные функции, такие как "предоставление консультаций и рекомендаций политическим партиям и кандидатам" и сотрудникам избирательных участков, "чтобы у них была возможность провести хорошо организованные выборы".

По мнению евроскептиков, комиссия отдает предпочтение сохранению членства в ЕС, отмечает издание.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода".