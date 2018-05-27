Во Франции автобус с фанатами попал в ДТП, есть жертвы

27 мая 2018 13:23

Три человека погибли в ночь на воскресенье, еще 11 получили серьезные ранения в ДТП с автобусом неподалеку от французского Лиона, передает телеканал BFMTV.

Сообщается также, что легкие травмы получили еще 17 человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В автобусе находилось 30 пассажиров - болельщиков команды по регби из департамента Гар, которые приехали поддержать своих спортсменов. Более половины пассажиров, 18 человек, были несовершеннолетними.

По словам прокурора Алекса Перрена, "похоже, что у автобуса были технические проблемы, осталось уточнить, какие".

На месте инцидента работали 140 спасателей, 60 жандармов и три машины скорой помощи. С пострадавшими работают психологи.

Прокуратура города Валанс открыла расследование в связи с инцидентом. Следствие в отношении неустановленного лица ведется по статье о непреднамеренном убийстве.

 

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