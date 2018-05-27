Израиль выступил против производства оружия в Ливане

Израиль принимает меры, чтобы воспрепятствовать переброске оружия из Сирии в Ливан или организации его производства на месте, сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Выступая на заседании правительства, он дал понять, что борьба с каналами транспортировки вооружений иранским сателлитам в Ливане идет параллельно с противодействием военному присутствию самого Ирана в Сирии.

"Мы действуем против направленного против нас присутствия иранских сил в Сирии и также работаем против переброски смертоносного вооружения из Сирии в Ливан или его производства в Ливане", - сказал Нетаньяху.

"Все это оружие предназначено для использования против Израиля, и мы вправе в порядке самообороны противодействовать его производству и транспортировке", - добавил премьер-министр.

Заявление появилось после новых авиаударов по военным объектам в Сирии, ответственность за которые ряд зарубежных СМИ возложил на Израиль. Сами израильтяне это не признают, но и не опровергают.

Нетаньяху также сообщил о недавнем разговоре с госсекретарем США Майком Помпео, которого он поблагодарил за формулирование новой, более жесткой линии по отношению к Ирану. Список из 12 пунктов, озвученных недавно главой американской дипломатии, включает не только дополнительные ограничения на ядерную программу Тегерана, но и требует от него уйти из Сирии, прекратить поддержку радикальных группировок по всему Ближнему Востоку.

"Режим в Тегеране - главный фактор нестабильности на Ближнем Востоке. Кампания против его агрессии еще не закончена, мы продолжаем ее вести", - сказал премьер-министр.