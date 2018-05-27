Установлен новый рекорд по пассажировместимости "Запорожца-мыльницы"

В Запорожье в субботу во время ретро-автофестиваля "Запорожские врата" его участники устроили традиционные испытания пассажировместимости миниатюрного автомобиля "Запорожец - 968М" (за отсутствие характерных "ушек" обычно называемого "мыльницей"), в котором на этот раз разместились 17 человек, что является новым рекордом, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Среди тех, кто оказался в автомобиле, были мужчины, женщины и несколько подростков.

За два предыдущих года в ходе фестиваля запорожцы уже устанавливали национальные рекорды, массово усевшись в салоне малолитражки. Так, в 2016-м году во время фестиваля "Запорожские врата", в "Запорожце" поместилось 13 человек, а в 2017-м - 14 человек.

"Я рассчитал на бумаге, что, если сиденья подвинуть вперед максимально, то туда влезет больше людей. Вместимость машины просто феерическая. То есть, я даже, если вы слышали, завел двигатель, 17 человек в машине, я завел двигатель. Если бы один человек подвинул ногу, я бы даже смог поехать", - рассказал владелец автомобиля - рекордсмен Никита Литвин.

Участники рекорда сообщили, что рады возможности прославить "Запорожец".

При этом отметили, что хотя в салоне машины было трудно дышать, никто не пострадал.