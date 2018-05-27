В Колумбии выбирают президента

Выборы президента стартовали в воскресенье в Колумбии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

С 8 утра местного времени (17.00 по бакинскому времени) по всей стране открылись порядка 11,2 тысячи участков для голосования. Всего правом голоса обладают 36,2 миллиона человек, сообщает колумбийское телевидение.

Колумбийцы должны определить президента среди шести кандидатов - Ивана Дуке, Густаво Петро, Умберто де ла Калье, Серхио Фахардо, Хермана Варгаса Льераса и Хорхе Антонио Трухильо. По мнению наблюдателей, лишь первые двое имеют реальные шансы на выход во второй тур, так как ни один из кандидатов с большой долей вероятности не сможет набрать необходимые для победы в первом туре 50% плюс один голос.

Дуке идет на выборы от партии "Демократический центр", лидер которой экс-президент Альваро Урибе считается ярым противником достигнутых мирных соглашений с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). Теоретическая победа Дуке может поставить под вопрос продолжение переговоров, в том числе со второй крупнейшей повстанческой группировкой Армия национального освобождения (АНО), хотя прямых заявлений о прекращении диалога он себе не позволял.

Петро выставил свою кандидатуру от коалиции "Человеческая Колумбия" и Индейского и социального альтернативного движения (MAIS). Он был главой столицы Боготы с 2012 по 2015 годы, до этого был конгрессменом. Когда-то он состоял в повстанческом движении М-19, которое в 1985 году захватило и сожгло здание дворца правосудия в Боготе.

В случае отсутствия победителя в первом туре второй тур голосования состоится 17 июня.