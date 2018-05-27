В Татарстане эвакуировали три железнодорожных вокзала

Пассажиров сразу трех вокзалов в Татарстане - двух в Казани и одного в Набережных Челнах - эвакуировали в воскресенье днём из-за обнаруженного подозрительного предмета, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, передает Day.Az.

"В 14.40 началась эвакуация на вокзалах "Казань-1", "Восстание-Пассажирская" и "Набережные Челны". Отрабатывали сразу три вокзала. Причина - обнаружение подозрительного предмета", - сказал собеседник агентства.

По его информации, силами Казанского линейного управления было проведено обследование вокзалов, в том числе кинологами, взрывных устройств или взрывчатых веществ не обнаружено.

"Вокзалы сейчас работают в штатном режиме, информации о задержках поездов нет", - добавил собеседник агентства.