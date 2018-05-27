Турция может приобрести Су-57 вместо американских F-35

Турция, в случае блокировки США поставок истребителей F-35, может закупить российские Су-57. Об этом в воскресенье пишет газета Yeni Safak, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Анкара не намерена отказываться от права на самолеты, которые должна получить в июне. Обсуждается вариант покупки российских Су", - отмечает газета.

Ранее Вашингтон заявил о готовности пойти на этот шаг из-за того, что Турция приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.