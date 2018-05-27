Израиль начал отгораживаться с моря от сектора Газа

Израиль начал возведение морского заграждения вдоль границы с сектором Газа и собирается завершить строительство к концу года, сообщает Министерство обороны страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Каменный волнолом, прикрытый сверху колючей проволокой, призван обезопасить еврейское государство от вторжения палестинских морских коммандос, которые в прошлом уже предпринимали попытки десантирования.

"Речь идет о единственном в своем роде заградительном сооружении в мире, которое, по сути, эффективно блокирует возможность проникновения на израильскую территорию в прибрежной зоне", - заявил глава оборонного ведомства Авигдор Либерман.

Он также отметил, что возведение заграждения сорвет планы правящего в секторе Газа движения ХАМАС и сделает бесполезным его "стратегическое оружие".

В Министерстве обороны утверждают, что решение о строительстве приняли после операции 2014 года против боевиков из сектора Газа. Одним из эпизодов кампании была высадка на израильском побережье морских коммандос - элиты военизированных формирований ХАМАС.

Сухопутная граница Израиля с анклавом давно обнесена стенами и заборами, в дополнение к которым власти строят подземный барьер для защиты от тоннелей боевиков.