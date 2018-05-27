Футболист помог освободить 40 заключенных за долги в тюрьме Нигерии

Нападающий московского ЦСКА и сборной Нигерии Ахмед Мусавыплатил финансовые задолженности 40 заключенных в нигерийской тюрьме. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Sporting life, Муса решил помочь заключенным в рамках акции "шоу любви" во время священного месяца Рамадан.

25-летний форвард вместе с полузащитником сборной Нигерии Шеху Абдуллахи посетили тюрьму, где смогли пообщаться с осужденными, которые рассказали им причины своего нахождения под стражей.

Муса пожертвовал деньги малоимущим жителям страны, а также выплатил долги четырех несовершеннолетних, которые находились в тюрьме.

Ранее два игрока Российской футбольной премьер-лиги - Муса и полузащитник "Амкара" Брайан Идову вошли в окончательный список сборной Нигерии по футболу на чемпионат мира - 2018.