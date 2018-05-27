Легендарный голкипер «Баварии» раскритиковал футболистов за слезы

Вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан выступил с критикой в адрес современных футболистов за публичное проявление чувств. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Футболисты все время плачут. Это ведь можно сделать и в раздевалке после матча.

Я не могу понять, когда это стало нормой? Все сразу начинают плакать, когда получают травму", - цитирует Кана Stern.