Легендарный голкипер «Баварии» раскритиковал футболистов за слезы
27 мая 2018 19:40 222
Вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан выступил с критикой в адрес современных футболистов за публичное проявление чувств. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Футболисты все время плачут. Это ведь можно сделать и в раздевалке после матча.
Я не могу понять, когда это стало нормой? Все сразу начинают плакать, когда получают травму", - цитирует Кана Stern.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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