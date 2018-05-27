Стали известны причины возможного ухода Роналду из "Реала"

Нападающий "Реала"" Криштиану Роналду недоволен условиями нового контракта, который руководство мадридцев предложило ему по ходу сезона, сообщает AS, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По информации издания, президент клуба Флорентино Перес пообещал португальцу улучшить контракт после победы над "Ювентусом" (4:1) в финале Лиги чемпионов в сезоне-2016/17. В декабре, во время клубного чемпионата мира, начались переговоры. "Реал" предложил увеличить сумму выплат по контракту на 9 млн евро, но при нескольких условиях, в числе которых завоевание титулов с командой, получение "Золотого мяча" и других персональных наград. Криштиану отклонил это предложение, посчитав его неуважительным к его карьере в клубе.

Позже только ухудшили ситуацию хвалебные высказывания Переса в адрес Неймара в тот вечер, когда Роналду получил свой пятый в карьере "Золотой мяч". Именно из-за событий в последние месяцы Криштиану решил после победного финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:1) немного пролить свет на свою ситуацию в клубе.

Напомним вскоре после финального свистка в финале Лиги чемпионов Роналду дал понять, что в скором времени может покинуть "Реал": "О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за "Реал", а ответ я дам в ближайшие дни".

В Киеве Криштиану установил историческое достижение: Роналду стал первым игроком в истории, выигрывавшим Лигу чемпионов пять раз.