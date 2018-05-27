Китай обвинил США во вторжении в свои воды

Корабли ВМС США самовольно вторглись в территориальные воды в Южно-Китайском море, что является бесцеремонным нарушением суверенитета Китая и норм международного права, говорится в заявлении официального представителя министерства обороны КНР У Цяня, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam прошли в воскресенье в 12 морских милях от Парасельских островов (Сиша - кит.) в Южно-Китайском море.

"Корабли ВМС США 27 мая без получения разрешения правительства Китая самовольно вошли в акваторию островов Сиша. Вооруженные силы Китая направили авиацию корабельного базирования, которая в соответствии с законом произвела распознавание "свой-чужой" в отношении американских кораблей и сделали им предупреждение покинуть акваторию", - говорится в опубликованном заявлении.

Представитель оборонного ведомства назвал очередные маневры американских кораблей провокацией, "нарушением законов КНР и соответствующих международных норм, серьезным бесцеремонным нарушением территориального суверенитета Китая, которое подрывает стратегическое взаимодоверие между вооруженными силами двух стран, а также мир и стабильность в соответствующей морской зоне".

Китайская сторона в связи с этим выразила решительный протест.