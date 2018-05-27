В Армении детскую игрушку приняли за турецкий "шар-шпион"

27 мая 2018 21:05

"Шпионский" воздушный шар, найденный в армянском селе Нор Амасиа на границе с Турцией и вызвавший переполох в СМИ, оказался безвредной детской игрушкой, сообщили в воскресенье в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

СМИ сообщали, что люди нашли воздушный шар с установленными видеокамерами. Местные жители опасались, что он был запущен с территории соседней Турции в разведывательных целях.

"Сегодня СМИ распространили сообщение об обнаружении воздушного шара с видеокамерой. Находка была передана сотрудникам Службы национальной безопасности. Выяснилось, что это обычная игрушка с дистанционным управлением, которая продается в магазинах Еревана. Никакой опасности она не представляет", - говорится в пресс-релизе СНБ.

Судя по распространенным пресс-центром фотографиям, речь идет о надувной игрушке в виде акулы.

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