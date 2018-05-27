В адрес голкипера «Ливерпуля» и его семьи начали поступать угрозы

Стало известно о том, что голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус начал получать угрозы в свой адрес после поражения в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации The Telegraph, полиция графства Мерсисайд начала расследование, связанное с данной ситуацией.

Отмечается, что семья вратаря и сам Кариус получают сотни угроз в социальных сетях.

"Я убью твою девку, убью твою девку", - написал один из пользователей.

Пресс-атташе полиции Мерсисайда отреагировали на данные сообщения.

"Наши силы относятся к постам такого рода в соцсетях крайне серьезно. Любые установленные правонарушения будут расследоваться", - говорится в заявлении.