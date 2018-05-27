В США в результате массового ДТП погибли четыре человека

27 мая 2018 22:05

Четыре человека погибли и по меньшей мере 13 пострадали в результате массового ДТП в американском штате Луизиана, сообщает полиция штата, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Полицейский отряд полиции штата Луизиана был уведомлен о ДТП с несколькими транспортными средствами. Авария произошла с участием 10 автомобилей, в результате чего погибли четыре человека", - сообщается в пресс-релизе полиции.

Авария произошла недалеко от города Ковингтон. Пострадавшие были доставлены в местные больницы. Полиция проводит расследование инцидента.

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