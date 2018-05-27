Конте отказался возглавить правительство Италии

Адвокату Джузеппе Конте не удалось сформировать правительство Италии, заявил в воскресенье генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Его выступление транслировало в прямом эфире государственное телевидение Rai.

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил сформировать национальное правительство Конте в среду, 23 мая. Конте должен был доложить Маттарелле о результатах своей работы и представить ему состав своего будущего кабинета.