Конте отказался возглавить правительство Италии

27 мая 2018 22:19

Адвокату Джузеппе Конте не удалось сформировать правительство Италии, заявил в воскресенье генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Его выступление транслировало в прямом эфире государственное телевидение Rai.

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил сформировать национальное правительство Конте в среду, 23 мая. Конте должен был доложить Маттарелле о результатах своей работы и представить ему состав своего будущего кабинета.

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