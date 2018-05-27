В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,7

27 мая 2018 22:44

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает китайский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 01.50 в ночь на понедельник в городе Сунъюань.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 13 километров. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

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