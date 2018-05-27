В России автобус с детьми столкнулся с грузовиком
Автобус, перевозивший 30 детей из Екатеринбурга, столкнулся с грузовым автомобилем, сообщили РИА Новости в областном главке МВД, передает Day.Az.
"Автобус осуществлял организованную перевозку детей из батутного парка в Екатеринбурге в город Нижняя Салда. В автобусе находилось 30 несовершеннолетних и трое сопровождавших их взрослых", - сказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, авария произошла в 17.50 по местному времени (15.50 мск). Водитель пассажирского автобуса в районе четырнадцатого километра южного подъезда к Нижнему Тагилу не справился с управлением и столкнулся с едущим впереди грузовиком "Скания".
Среди пассажиров и водителей пострадавших нет, отметил Горелых. Дети доставлены домой другим автобусом. После происшествия полицией проводится проверка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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