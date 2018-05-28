Эрдоган: Манипуляции на валютных рынках не замедлят развития Турции
Ряд сил пытаются замедлить развитие Турции, используя для этого не только подконтрольные террористические организации, но и рычаги экономического давления. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предвыборном митинге в городе Ыспарта, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Манипуляции на валютных рынках не замедлят развития Турции", - сказал глава турецкого государства.
Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что Анкара ведет успешную борьбу с терроризмом, наглядным примером чему является численность боевиков, нейтрализованных как в самой стране, так и в Сирии и Ираке.
"За последний период силы безопасности Турции нейтрализовали на севере Ирака 419 террористов, а в самой Турции - 405 боевиков террористической организации РПК. С начала операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне нейтрализованы уже 4480 террористов", - сказал Эрдоган.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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