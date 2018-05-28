УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2017/2018, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Символическая команда Лиги чемпионов:
Вратари - Кейлор Навас ("Реал", Испания), Алисон Бекер ("Рома", Италия);
Защитники - Йозуа Киммих ("Бавария", Германия), Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан (все - "Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус", Италия), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Англия);
Полузащитники - Лука Модрич, Каземиро, Тони Кроос (все - "Реал"), Хамес Родригес ("Бавария"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", Англия);
Нападающие - Эдин Джеко ("Рома"), Роберто Фирмино, Мохаммед Салах (оба - "Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона", Испания), Криштиану Роналду ("Реал").
Ранее болельщики создали петицию с призывом к УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) наказать защитника "Реала" Серхио Рамоса за его действия в финале Лиги чемпионов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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