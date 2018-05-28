Польша готова заплатить $2 млрд за военную базу США

Власти Польши готовы заплатить до $2 млрд за размещение на своей территории постоянной военной базы США. Об этом пишет польский портал Onet со ссылкой на документ министерства обороны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Польша предложила предоставить $1,5-2 млрд, чтобы покрыть расходы на размещение одной танковой дивизии США или эквивалентных [по объему] вооруженных сил в Польше", - говорится в документе.

Польское оборонное ведомство готово потратить средства на создание необходимой инфраструктуры, а также на размещение родственников американских военнослужащих.

Предложенный план, в котором также указано предполагаемое местоположение базы, был направлен в Белый дом и американский конгресс.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что готов увеличить военное присутствие США в Польше.