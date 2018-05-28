Француз погиб от взрыва купленной на рынке гранаты

Житель коммуны Дамлевьер во Франции приобрел на блошином рынке гранату и погиб от ее взрыва. Об этом пишет портал Sudouestсо ссылкой на прокурора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Взрыв произошел утром 27 мая в гараже мужчины после того, как он произвел с гранатой некие манипуляции. Несмотря на оказанную помощь, он скончался.

На место вызвали саперов, поскольку там обнаружилось еще несколько гранат, сообщил прокурор. По его словам, погибший был "коллекционером".

Продавец боеприпасов был задержан, ему предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве. Правоохранители нашли у него еще одну гранату, которую он намеревался реализовать.