Грузия решила переименовать Литву

Власти Грузии в преддверии визита президента Литвы Дали Грибаускайте приняли решение об использовании аутентичного названия балтийской страны - Лиетува. Соответствующее решение было опубликовано на сайте министерства иностранных дел Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В решении указывается, что эта рекомендация поступила от грузинского департамента государственного языка. Решение о переименовании является "дружественным жестом" Литве, которая ранее установила использование в литовском языке названия "Сакартвело" в качестве официального обозначения Грузии.

"Оба решения очень символичны, поскольку в этом году Литва празднует 100-летие восстановления государственности, а в Грузии отмечают 100-летие создания первой демократической республики", - отмечается в заявлении дипломатов.

О переименовании Грузии в Сакартвело литовскими властями стало известно в начале мая. Отмечалось, что о смене названия просила сама Грузия, поскольку нынешний вариант считает русифицированным, а название Сакартвело ближе к грузинскому языку.

При этом Государственная комиссия по литовскому языку считала, что оснований для смены названия нет, поскольку современное название Грузии уже ассимилировалось в литовском языке и обладает длительной историей употребления.

Между тем, хотя ни одно из государств Евросоюза не использует аутентичного названия для этой страны, 3 мая литовские специалисты все же утвердили вариант "Сакартвело" как альтернативный.