Нападающий «Реала» хочет перейти в «Баварию»

Форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассмотрит варианты ухода из команды ближайшим летом, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации The Telegraph, к валлийцу проявляют интерес "Манчестер Юнайтед" и "Бавария". Отмечается, что нападающий склоняется к переходу в мюнхенский клуб, поскольку считает этот трансфер наиболее привлекательной возможностью для себя.

Сообщается, что недовольство Бэйла вызвало решение наставника "сливочных" Зинедина Зидана оставить его на скамейке запасных в финальном матче Лиги чемпионов.

В завершившемся сезоне 28-летний форвард провел 39 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал восемь голевых передач.