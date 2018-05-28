Нападающий «Реала» хочет перейти в «Баварию»
28 мая 2018 07:37 239
Форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассмотрит варианты ухода из команды ближайшим летом, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации The Telegraph, к валлийцу проявляют интерес "Манчестер Юнайтед" и "Бавария". Отмечается, что нападающий склоняется к переходу в мюнхенский клуб, поскольку считает этот трансфер наиболее привлекательной возможностью для себя.
Сообщается, что недовольство Бэйла вызвало решение наставника "сливочных" Зинедина Зидана оставить его на скамейке запасных в финальном матче Лиги чемпионов.
В завершившемся сезоне 28-летний форвард провел 39 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал восемь голевых передач.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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