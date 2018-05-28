Названа возможная дата трехстороннего саммита США и двух Корей

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может присоединиться ко встрече лидеров КНДР и США в Сингапуре, если Пхеньяну и Вашингтону удастся договориться о проведении этой встречи, передает в понедельник информационное агентство Рёнхапсо ссылкой на высокопоставленный источник в южнокорейском правительстве, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мун Чжэ Ин по итогам своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном на выходных выразил надежду на проведение трехсторонней встречи на высшем уровне между США, КНДР и Южной Кореей. В Сингапуре 12 июня планирует встреча лидеров США и Северной Кореи. США ранее отменили ее, но теперь вновь ведут подготовительные переговоры с КНДР.

"Эти дискуссии (о саммите КНДР - США) только начаты, поэтому мы ждем их исхода. В зависимости от результата наш президент может присоединиться к президенту Трампу и председателю Ким Чен Ыну в Сингапуре", - приводит Рёнхап слова своего источника.

Вскоре после того как Трамп первоначально отменил встречу, Ким Чен Ын неожиданно встретился с президентом Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне между Югом и Севером. Трамп заявил, что бывший посол США в Сеуле Ким Сон побывал в КНДР для подготовки американо-северокорейского саммита.

Северная Корея добивается заключения мирного договора с США в обмен на отказ от дальнейшей ядерной программы, однако в этом случае у Вашингтона будет меньше оснований для военного присутствия и активности в регионе, а также для продажи новейших систем вооружений Южной Корее и Японии для защиты от ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР.