В Мадриде прошел многотысячный митинг против корриды

В воскресенье, 27 мая, в Мадриде прошла многотысячная демонстрация против корриды, организованная движением Бой быков - насилие, сообщает DW, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

40 тысяч человек вышли на улицы испанской столицы с требованием запретить бой быков на законодательном уровне и ужесточить законодательство в области защиты животных.

Протестующие также призывали исключить корриду из списка Национального наследия Испании.