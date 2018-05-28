В Мадриде прошел многотысячный митинг против корриды

28 мая 2018 08:01

В воскресенье, 27 мая, в Мадриде прошла многотысячная демонстрация против корриды, организованная движением Бой быков - насилие, сообщает DW, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

40 тысяч человек вышли на улицы испанской столицы с требованием запретить бой быков на законодательном уровне и ужесточить законодательство в области защиты животных.

Протестующие также призывали исключить корриду из списка Национального наследия Испании.

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