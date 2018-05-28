В Мадриде прошел многотысячный митинг против корриды
28 мая 2018 08:01 195
В воскресенье, 27 мая, в Мадриде прошла многотысячная демонстрация против корриды, организованная движением Бой быков - насилие, сообщает DW, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
40 тысяч человек вышли на улицы испанской столицы с требованием запретить бой быков на законодательном уровне и ужесточить законодательство в области защиты животных.
Протестующие также призывали исключить корриду из списка Национального наследия Испании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
08:33 205
В России затонул теплоход
-
27 Май 10:15 14 862
-
27 Май 16:45 6 183
-
27 Май 11:43 6 037
-
27 Май 22:02 4 439
-
27 Май 13:16 3 878