В США затопило город, который только оправился от наводнения - ВИДЕО

После сильных дождей вода затопила американский город Элликот в штате Мэриленд, в котором в 2016 году произошло сильное наводнение, сообщает издание Baltimore Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На опубликованной видеозаписи видно, что мощные потоки грязной воды с большой скоростью несутся по улицам города, доходя до середины первых этажей и выше.

Национальная метеорологическая служба США охарактеризовала ситуацию как "крайне опасную и потенциально катастрофическую".

"Вы должны перебраться на возвышенности немедленно и оставаться подальше от всех мест, куда направляется вода", - говорится в сообщении службы в Twitter.

По информации газеты, затопленную улицу Мэйн Стрит недавно восстановили после наводнения 2016 года, которое нанесло серьезный ущерб и привело к гибели двух человек.

Предупреждение о чрезвычайной ситуации было выпущено в воскресенье в 16.40 по местному времени. Уже в 17.20 департамент пожарно-спасательной службы округа Говард, к которому относится город, сообщил о том, что уровень воды пошел на убыль.

Город Элликот был основан в 1772 году. В нем проживает до 70 тысяч человек.

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