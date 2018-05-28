Отдыхающих выбросило с колеса обозрения в Индии, есть жертвы - ВИДЕО

Несколько детей выбросило с колеса обозрения в парке аттракционов в индийском городе Анантапур. На большой высоте опрокинулась одна из кабинок, откуда выпали люди, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Погиб как минимум один ребенок - 10-летняя девочка; еще шестеро человек, в том числе трое детей, находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, причиной обрушения стало плохое крепление одной из кабинок. Сообщается, что посетители говорили об этом сотруднику передвижного парка, но он ничего не предпринял и продолжал сажать в нее людей. Сотрудник задержан полицией, расследование инцидента ведется.

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