В ЕС обсудят проблемы Ирана и Израиля
28 мая 2018 09:56 135
В Брюсселе в понедельник соберутся министры иностранных дел стран ЕС. На повестке дня - обсуждение дальнейших шагов по сохранению ядерного соглашения с Ираном после выхода из него США, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.
Ранее Тегеран заявил, что Европа не должна поднимать вопрос о ракетной программе и региональных делах Исламской республики.
Также рассмотрят возможность расширения санкций в отношении Венесуэлы после переизбрания на пост президента страны Николаса Мадуро.
Еще одна ключевая тема переговоров - ситуация в секторе Газа.
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