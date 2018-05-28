В ЕС обсудят проблемы Ирана и Израиля

В Брюсселе в понедельник соберутся министры иностранных дел стран ЕС. На повестке дня - обсуждение дальнейших шагов по сохранению ядерного соглашения с Ираном после выхода из него США, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее Тегеран заявил, что Европа не должна поднимать вопрос о ракетной программе и региональных делах Исламской республики.

Также рассмотрят возможность расширения санкций в отношении Венесуэлы после переизбрания на пост президента страны Николаса Мадуро.

Еще одна ключевая тема переговоров - ситуация в секторе Газа.

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