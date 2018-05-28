Эмили Ратаковски три недели не выкладывала интимные фото и всё-таки сорвалась - ВИДЕО
28 мая 2018 10:16 73
Модель Эмили Ратаковски три недели не радовала поклонников откровенными фотографиями и видео, и те уже начали переживать. К счастью, всё-таки девушка вспомнила, за что её любят подписчики, и выложила сразу и сексуальное видео, и фото топлес, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
В коротком ролике, который набрал 4,4 миллиона просмотров за сутки, модель щеголяет в откровенном купальнике, открывающем её пятую точку.
Эмили подписала видео весьма лаконично, а вот комментаторы не стали себя сдерживать.
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