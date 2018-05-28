На Кубе из-за шторма эвакуированы более пяти тысяч человек - ВИДЕО

На Кубе из-за шторма "Альберто" эвакуировали более пяти тысяч человек. За последние два дня на острове выпало более половины месячной нормы осадков, и по данным синоптиков, в ближайшие сутки ливни продолжатся, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Из-за угрозы затопления в центральной части страны власти провели сброс воды из водохранилища Саса.

Из-за субтропического шторма сразу три американских штата Алабама, Флорида и Миссисипи объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближением "Альберто".

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