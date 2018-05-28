Боец MMA уговорил соперника сдаться - ВИДЕО
28 мая 2018 10:39 464
Британский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Пэйдж уговорил своего соперника Дэвида Рикелса сдаться во время поединка на турнире Bellator 200 в Лондоне. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте пользователя Josh Sanchez, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
В начале второго раунда Пэйдж нанес удар Рикелсу в глаз. После этого британец обратился к сопернику, указав ему на травму. Рикелс сообщил судье, что не будет продолжать поединок. Победа была присуждена Пэйджу.
Для 31-летнего британца победа стала 13-й подряд. Пэйдж не проигрывал ни разу в своей карьере. У Рикелса 19 побед и 5 поражений.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
27 Май 16:45 7 298
-
27 Май 22:02 7 280
-
27 Май 21:45 5 164
-
27 Май 16:40 4 704
-
27 Май 13:16 4 192