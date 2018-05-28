На Украине установили рекорд по вместимости пассажиров в "Запорожце" - ВИДЕО

28 мая 2018 11:10

На Украине прошел фестиваль ретро-автомобилей "Запорожские врата". Одним из мероприятий в его рамках стала попытка установить новый рекорд вместимости маленького "Запорожца", передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Рекорд был установлен - уместиться в автомобильчик смогли 17 человек. Это сразу на троих больше, чем в прошлом: предыдущий рекорд равнялся 14-ти людям в одном "Запорожце".

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Почти резиновый: 17 украинцев заполнили собой маленький

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