На Украине установили рекорд по вместимости пассажиров в "Запорожце" - ВИДЕО
28 мая 2018 11:10 299
На Украине прошел фестиваль ретро-автомобилей "Запорожские врата". Одним из мероприятий в его рамках стала попытка установить новый рекорд вместимости маленького "Запорожца", передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Рекорд был установлен - уместиться в автомобильчик смогли 17 человек. Это сразу на троих больше, чем в прошлом: предыдущий рекорд равнялся 14-ти людям в одном "Запорожце".
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